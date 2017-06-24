Невідомі напали на захисницю узбережжя Одеси від забудови і члена "Групи 2 травня"

Невідомі побили активістку рухів по захисту узбережжя Одеси від забудови, зелених насаджень міста, а також члена "Групи 2 травня" Світлану Підпалу.

"На мене напали біля мого будинку на Тираспольській. У мене в руках був надувний дитячий м'яч і мобільний телефон, на плечі рюкзак. Нічого не вкрали. Бризнули балоном, потім били по обличчю. Я розумію, що мене попереджають, незважаючи на те, що я останні тижні перебуваю в такому шоці від того, що відбувається з узбережжям, що навіть нічого не пишу, противно. Чекаю швидку", - написала С.Підпала на своїй сторінці в Facebook близько 14.00 в суботу.

Поліція за даним фактом почала кримінальне провадження за ст. 125 (нанесення легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Як повідомив в Facebook радник начальника Головного управління Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк, в даний час ведуться невідкладні слідчі дії, оперативно-слідча група вилучає відео з камер району, де стався напад.

Р.Форостяк додав, що хід слідства перебуває під особистим контролем керівництва Головного управління Нацполіціі в Одеській області.