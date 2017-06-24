Події

19:19 24.06.2017

У масовій бійці в Німеччині постраждали 15 поліцейських

У німецькому місті Магдебург у федеральній землі Саксонія-Ангальт сталася масова бійка за участю футбольних фанатів і мігрантів. В ході бійки постраждали 15 поліцейських, повідомляє радіостанція Mitteldeutsche Rundfunk.

Бійка сталася в ніч на суботу в центрі міста. Багато її учасників були сильно п'яні.

У зіткненнях взяли участь близько 150 осіб. Точні причини події невідомі.

Для утихомирення учасників бійки було залучено близько 110 поліцейських. 14 з них отримали легкі поранення, ще один був госпіталізований з важким пораненням.

Учасники бійки кидали в поліцейських пляшки, каміння з бруківки і сміттєві баки. Також в зіткненнях було пошкоджено кілька автомобілів. Відновити порядок поліції вдалося лише через кілька годин. Семеро учасників сутичок було затримано. Проти них були порушені кримінальні справи про напад при обтяжуючих обставинах, заворушеннях і заподіянні шкоди.

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