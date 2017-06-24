Події

19:22 24.06.2017

У понеділок Порошенко здійснить робочий візит до Франції

Президент України Петро Порошенко в понеділок здійснить робочий візит до Франції, де зустрінеться з французьким президентом Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Французької Республіки Едуардом Філіпом і главою Сенату Франції Жераром Ларше, повідомили в прес-службі лідера України.

"26 червня 2017 президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Франції", - йдеться в повідомленні на сайті президента України в суботу ввечері.

Програмою візиту передбачені зустрічі глави Української держави з новообраним президентом Франції Е.Макроном, прем'єр-міністром Французької Республіки Е.Філіппом і главою Сенату Франції Ж.Ларше.

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