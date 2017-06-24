Хакери атакують британський парламент

Електронні ресурси британського парламенту піддалися кібератаці, повідомляє The Telegraph. Інформацію про те, що дії хакерів вивели з ладу парламентську електронну пошту підтвердили і кілька депутатів.

Попередження про хакерські атаки надійшли парламентарям від служб безпеки ввечері в п'ятницю, 23 червня. У суботу з'ясувалося, що депутати не можуть отримати доступ до своїх поштових акаунтів на сервері парламенту.

Інформацію про кібератаку підтвердив член парламенту від виборчого округу Кроулі Генрі Сміт. "Вибачте, немає доступу до парламентської поштової скриньки сьогодні - ми опинилися під кібератакою Кім Чен Ина, або Путіна, або якоїсь дитини, що сидить в будинку своєї мами, чи ще когось", - написав він у своєму Twitter.

Як повідомив прес-секретар Палати громад, служби безпеки зафіксували спроби несанкціонованого доступу до поштових скриньок парламентаріїв. "Ми продовжуємо розслідування інциденту і приймаємо необхідні заходи для захисту комп'ютерної мережі", - повідомили в палаті громад. Розслідування кібератаки проводиться спільно з Національним центром кібербезпеки.

Також пошук винуватців проводить Національне агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA). "Ми інформовані про ймовірний інцидент, що зачіпає кібербезпеку парламенту і активно взаємодіємо з NCSC, який займається оперативними питаннями», - йдеться в повідомленні офіційного Twitter агентства.

Рада Европи 19 червня прийняла заяву, в якій схвалила введення санкцій проти держав-організаторів кібератак.

Також Рада Європи заявила про плани розробити систему дипломатичної відповіді на кібератаки, так званий механізм кібердипломатіі. Він повинен консолідувати зусилля країн в боротьбі проти загроз в цифровій сфері.