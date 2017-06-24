Події

21:01 24.06.2017

У Туреччині затримали групу підозрюваних в підготовці терактів

На півдні Туреччини правоохоронні органи затримали п'ятьох підозрюваних у підготовці терактів. Як повідомляє агентство Anadolu, серед затриманих є громадяни Сирії.

Затримання були проведені в регіоні Хаттан, що знаходиться на кордоні з Сирією. За даними слідства, вони були відправлені з Сирії до Туреччини як смертники для проведення терактів. З п'яти затриманих двоє є громадянами Туреччини, решта - сирійці. Їх затримання провели на кордоні за участю турецької розвідки.

Як повідомляє CNN Turk, при собі у підозрюваних були виявлені пояси смертників і гранати. Турецька поліція продовжує розслідування з метою встановити особу і мотиви затриманих.

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