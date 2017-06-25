Події

07:03 25.06.2017

Захід повинен вплинути на Катар

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) і ряд інших арабських країн мають намір домагатися не зміни керівництва Катару, а зміни ряду політичних рішень, цитує агентство "Ассошіейтед прес" заяву держміністра ОАЕ у закордонних справах Анвара бін Мухаммед Каркаша.

"Альтернатива - це не ескалація, альтернатива - це роздоріжжя. Для нас дуже важко зберігати колективне співробітництво з одним з партнерів, які активно просувають те, що є екстремістською і терористичною політикою", - заявив він.

Також міністр заявив, що для забезпечення виконання умов можливої ​​угоди між Катаром і арабськими країнами будуть необхідні тиск і контроль з боку США і ЄС.

"Ми не хочемо, щоб ЄС виступили медіатором, і я думаю, що самі європейці не хочуть бути медіаторами. Їх роль повинна бути в чиненні тиску на Катар. Якщо Катар вибере мудрий шлях, то нам потрібна буде система гарантій і контролю", - вважає А. бін Мухаммед Каркаш.

Напередодні Саудівська Аравія, ОАЕ, Єгипет і Бахрейн через представників Кувейту передали Катару список з 13 вимог, включаючи обмеження зв'язків з Іраном. Вони назвали виконання цих вимог неодмінною умовою нормалізації відносин з Дохою. Катар назвав ці вимоги неприйнятними і нездійсненними.

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