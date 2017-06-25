Торецьку загрожує техногенна катастрофа і епідемія інфекційних захворювань

Проблеми з водопостачанням м.Покровське Донецької області можуть призвести до виникнення епідемії інфекційних захворювань, а затягування початку робіт по зміцненню протиаварійного захисту дамби шламонакопичувача Торецького фенольного заводу до техногенної катастрофи, заявила українська сторона СЦКК.

"Внаслідок великих втрат води, в Торецьку введений жорсткий графік водопостачання. Майже 35 тис жителів міста отримують воду лише 2 години на добу. З підвищенням температури повітря, витрата води істотно збільшилася і ситуація значно ускладнилася. За словами мера Торецька Юрія Евсикова, в місті в будь-який момент може виникнути епідемія інфекційних захворювань", - йдеться в повідомленні української сторони СЦКК на сторінці прес-центру штабу АТО на сторінці в Фейсбук в суботу ввечері.

Відзначається, що на днях ЗМІ ОРДО поширили інформацію про можливість техногенної катастрофи в місті Торецьку Донецької області, в результаті затоплення двох непрацюючих шахт, розташованих поблизу лінії зіткнення. До такого висновку нібито прийшла недавно створена інспекція ОРДО з моніторингу та контролю безпеки підприємств і об'єктів, що знаходяться на території, підконтрольній уряду України.

Через затоплення шахт імені Артема і "Південної" на поверхню піднімається газ метан, який потрапляє в підвали житлових і виробничих будівель, що може призвести до вибухів і отруєння людей, про що неодноразово заявляло керівництво української сторони СЦКК на різних форумах і в ЗМІ.

Однак, вода потрапляє в підземні виробки через пошкодження ділянки водоводу "Горлівка-Торецьке", що виникли внаслідок обстрілів з боку НВФ ОРДО. За підрахунками комунальних служб Торецька на землю щодня витікає близько 15 тис куб м води.

Директор Торецького виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства Юрій Нікулін упевнений, що обстежити і відремонтувати водогін можна за два-три дні.

З початку 2017 року торецькі комунальники відправили 6 заявок на забезпечення безпечного виконання ремонтно-відновлювальних робіт на водогоні, по кожній з яких українською стороною СЦКК в найкоротші терміни були отримані гарантії безпеки від Збройних сил України та направлені відповідні звернення російській стороні СЦКК по сприянню в отриманні письмових гарантій безпеки від представників ОРДО. Але, по одній з цих заявок, гарантії безпеки з боку ОРДО надані не були, про що їх інспекція вважає за краще мовчати.

У той же час, інспекція бойовиків не згадує про можливість ще однієї техногенної катастрофи поблизу Торецька. На місцевому фенольному заводі вже давно необхідно провести роботи по зміцненню протиаварійного захисту дамби шламонакопичувача. На сьогоднішній день в цьому штучному резервуарі зібралося майже 33 тис тонн рідких відходів, що містять фенол, нафталін, формальдегіди, сірчану кислоту, нафтопродукти та інші хімічні сполуки, що утворилися в процесі роботи підприємства. Внаслідок обстрілу з боку НВФ ОРДО на цьому об'єкті підвищеної небезпеки виведені з ладу трубопровід, через який здійснювалася відкачка води. Тим часом, рівень рідини в накопичувачі скоро може досягти критичної позначки.

Переповнення шламонакопичувача може призвести до руйнування дамби, і тоді отруйний потік рине на найближче селище Новгородське, потім потрапить в річки Кривий Торець, а далі в Сіверський Донець, який є одним з небагатьох джерел питної води для всієї Луганської та частині Донецької області.

З початку 2017 го року "Торецький фенольний завод" відправив 9 заявок на забезпечення безпеки під час виконання ремонтно-відновлювальних робіт на дамбі шламонакопичувача. Збройні сили України надали гарантії безпеки за всіма дев'яти заявками, в той час як представники ОРДО не надали ніякої.

"Ситуація, що склалася навколо критичних екологічних об'єктів цивільної інфраструктури в місті Торецькому наочно демонструє, що керівництво ОРДО продовжує ігнорувати інтереси цивільного населення по обидві сторони лінії розмежування, демонструє абсолютну незацікавленість у забезпеченні екологічної безпеки регіону і у відновленні цивільної інфраструктури Донбасу", підсумували в українському боці СЦКК.