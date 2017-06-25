Події

07:23 25.06.2017

Для безпеки руху на Трухановому острові вжито додаткових заходів

При в'їзді на Труханів острів впроваджено додаткові пішохідні переходи і встановлено дорожні знаки з метою підвищення рівня безпеки руху, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"З метою підвищення рівня безпеки дорожнього руху при в'їзді на Труханів острів впроваджено додаткові нерегульовані пішохідні переходи, встановлено пристрої примусового зниження швидкості, а також нанесено відповідну дорожню розмітку", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в п'ятницю з посиланням на заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

За його словами, завершуються роботи з благоустрою зелених насаджень і поліпшення стану благоустрою при в'їзді на територію острова.

"З метою створення комфортних і безпечних умов для відвідувачів зони відпочинку, на вул.Трухановій встановлено обмеження руху для транспортних засобів, які мають дозвіл на в'їзд на територію острова, до 20 км/год", - розповів він.

Заступник голови КМДА зазначив, що відвідувачам зони відпочинку пропонується залишити автомобіль на спеціально облаштованому майданчику біля пункту пропуску на острів і скористатися послугами пасажирського автобуса, який працює щодня з 9:00 до 19:30.

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