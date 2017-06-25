Підозрюваному у вбивстві ветерана АТО в центрі Києва обрали запобіжний захід, без застави

У Києві обрали запобіжний захід підозрюваному в убивстві ветерана АТО в центрі Києва, повідомила Телевізійна служба новин.

"Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві ветерана АТО Сергія Олійника Анатолію Чівікову. Злочин стався біля Золотих воріт у Києві", - йдеться в повідомлення на сайті ТСН в суботу ввечері.

Суд вирішив, що альтернативи триманню під вартою для підозрюваного не буде.

"Намагався приховати докази, бігти. Прокурори просили два місяці без застави. Суд підтримав їх прохання", прокоментувала запобіжний захід прес-секретар прокуратури Надія Максимець.

Син загиблого в Києві добровольця АТО розповів подробиці вбивства батька. "Підозрюваний вимагав від хлопчика-музиканта гроші і погрожував розправою. За жертву нападу заступився батько. Він отримав два смертельних ножових удари - в живіт і груди. Вбивцю затримали на даху 5-поверхового житлового будинку навпроти місця вбивства".

З убитим в Києві добровольцем С.Олійником прощатимуться в Українському домі в неділю, а поховають на Берковецькому кладовищі столиці.

Підозрюваному загрожує до 15 років в'язниці.