Події

07:37 25.06.2017

ООН запропонувала Китаю допомогу після зсуву в Сичуані

Підтверджено загибель 15 осіб, пошуки тривають

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував владі Китаю допомогу в ліквідації наслідків зсуву в провінції Сичуань, йдеться в його зверненні, опублікованому в суботу на сайті організації.

"Генеральний секретар вітає зусилля, які докладають національні пошуково-рятувальні бригади. ООН готова надати владі Китаю будь-яку підтримку, яка їм може знадобитися", - йдеться в заяві.

На даний момент підтверджено загибель 15 осіб. Ще понад 100 людей вважаються зниклими без вісти, проте шансів знайти когось живим з кожною годиною стає дедалі менше. На місці трагедії працює понад 3 тисячі рятувальників.

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