Події

07:43 25.06.2017

Саакашвілі вимагає від Порошенка відшкодування вартості зіпсованої футболки

Екс-губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі закликав президента України Петра Порошенка відшкодувати йому вартість футболки, яку облили зеленкою під час виступу політика перед випускниками у Вінницькій області. Про це Саакашвілі написав в суботу в своєму фейсбуці.

Він звинуватив у нападі місцевих представників Блоку Петра Порошенка. "Нападник зізнався, що його найняли за 200 гривень люди, схожі на місцевих керівників БПП", - написав Саакашвілі.

"Знову надів нову майку і знову зіпсували, наволочі". - продовжив він, додавши, що, "навчений досвідом", завжди возить з собою запасні речі.

"Петро Олексійович, ви це, чи припиняйте цей дитячий садок, або відшкодуйте мені вартість моєї майки lacoste, яку я купив у Амстердамському аеропорту, на зворотньому шляху з Танзанії. Ціна питання 50 євро", - підсумував Саакашвілі.

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