Події

07:49 25.06.2017

На аукціоні в Бостоні продали діамантовий годинник Аль Капоне і пісню його авторства

На аукціоні в Бостоні пішла з молотка колекція речей, пов'язаних з самими знаменитими американськими злочинцями, на загальну суму понад $ 100 тисяч, повідомляє в суботу агентство Associated Press.

Найдорожчим лотом став кишеньковий годинник гангстера Аль Капоне, виготовлений в 1920-х роках в Чикаго. Трикутний платиновий циферблат на ланцюжку білого золота інкрустований 72 діамантами; на задній стороні корпусу видно ініціали - АС. Неназваний покупець заплатив за них більше $ 84 тисяч.

Також було продано рукопис ліричної музичної композиції, складеної Аль Капоне в 1930-х роках у в'язниці Алькатрас, - за неї віддали майже $ 19 тисяч.

З молотка також пішли предмети, пов'язані зі знаменитими грабіжниками Бонні Паркер і Клайдом Берроу: ордери на їх арешт ($ 8 тисяч), лист, написаний Паркер незадовго до її смерті ($ 16 тисяч), а також її срібний перстень з трьома зміїними головами ($ 25 тисяч ).

На аукціоні були присутні родичі легендарних грабіжників. У відповідь на питання організаторів, що б подумав його дядько, дізнавшись про аукціон, племінник Клайда Берроу заявив: "Він би сказав: "Отримайте з цього стільки грошей, скільки зможете".

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