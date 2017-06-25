Двоє бійців сил АТО загинули, троє отримали поранення за минулу добу в результаті 26 обстрілів бойовиків

Бойовики за минулу добу 26 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, в тому числі із заборонених мінськими домовленостями озброєнь, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук в неділю вранці.

"За минулу добу в результаті бойових дій двоє військовослужбовців ЗС України загинули. Один воїн отримав поранення, ще двоє отримали бойові травми", - йдеться в повідомленні.

Незважаючи на відносне зниження середньодобової кількості ворожих обстрілів, говорити про дотримання противником і без того хиткого перемир'я не доводиться. Упродовж минулої доби підрозділи незаконних збройних формувань 26 разів використовували зброю проти українських військових уздовж всієї лінії зіткнення.

На приморському напрямку перемир'я протрималося практично до шостої години вечора, після чого бойовики до півночі кілька разів обстрілювали підрозділи ЗСУ, які тримають оборону в районі Широкиного і Павлополя. Для обстрілу українських позицій бойовики використовували міномети калібру 82-мм, гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Всього на цьому напрямі в суботу було зафіксовано 7 збройних провокацій.

На донецькому напрямку бойовики обстріляли один з опорних пунктів ЗСУ в південному передмісті Авдіївки зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів. З такого ж озброєння, а також з протитанкових гранатометів, противник на світанку вів вогонь по оборонним укріпленням сил АТО поблизу Верхньоторецька. Увечері в районі Невельського "працював" снайпер бойовиків. НВФ обстріляли українські позиції в районі Кам'янки з мінометів калібру 120 і 82-мм, гранатометів і стрілецької зброї різних калібрів. Також під вогонь з гранатометів різних модифікацій і великокаліберних кулеметів потрапили опорні пункти ЗСУ в південному передмісті Авдіївки. Там же ворог застосував і протитанковий ракетний комплекс. Всього тут було зафіксовано 8 обстрілів.

На луганському напрямку НВФ зробили 11 обстрілів. Бойовики обстріляли українські позиції в районі Катеринівки з мінометів калібру 120-мм. З мінометів такого ж калібру, а також менш потужних - калібру 82-мм, 100-мм артилерії, бойовики вже ввечері двічі обстрілювали оборонні укріплення сил АТО поблизу Троїцького. Крім того, протягом минулої доби порушення умов перемир'я зафіксовано неподалік Кримського, Новотошківського, Новоолександрівки і Новозванівки, де застосовувалося різноманітне піхотне озброєння, а також озброєння БМП.