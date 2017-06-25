У Британії понад 40 терористів уникли депортації через закони про права людини

У закритій доповіді МВС, підготовленій на замовлення прем'єр-міністра Терези Мей, йдеться, що закони про права людини перешкоджають депортації підозрюваних в тероризмі або засуджених за участь в терактах

За даними доповіді Міністерства внутрішніх справ Великобританії, підготовленого на замовлення прем'єр-міністра Терези Мей, більше 40 іноземців, засуджених за тероризм, залишаються на території країни, пише The Telegraph. Їх депортації перешкоджають закони, що захищають права людини, завдяки яким, після відбуття покарання вони залишаються на території країни. Крім того, судові рішення перешкоджають висиланню з країни підозрюваних в тероризмі.

За інформацією видання, британський уряд зіткнувся з "непереборною проблемою при депортації небезпечних джихадистів, що призвело до серії терактів у Великобританії, натхнених ІГ".

Автори звіту описали прийняту в Великобританії схему висилки терористів під назвою "Депортація з гарантіями". Вона дозволяє депортувати підозрюваних в тероризмі тільки в разі отримання гарантій, що вони не будуть піддані тортурам і жорстокому поводженню у себе на батьківщині.

У судових справах адвокати, які зазвичай фінансуються за рахунок юридичної допомоги, навчилися успішно запобігати відправки іноземців, підозрюваних у причетності до терористичної діяльності, в країни їх походження.

Аналіз урядової практики депортацій з гарантіями був проведений незалежним оглядачем законодавства про тероризм Девідом Андерсоном і в співавторстві з професором Клайвом Уокером, експертом з міжнародного права. "У моїх дослідженнях йдеться, що в Великобританії засуджено понад 40 іноземних терористів, які уникають депортації за допомогою закону про права людини. Ця цифра набагато більше, ніж вважалося раніше", - сказав Уокер.

Видання відзначає, що серед униклих депортації виявилися і іноземці, пов'язані з підготовкою невдалого вибуху в 2005 році, які були засуджені і вийшли з ув'язнення після відбуття покарання.

З березня 2017 року у трьох терактах загинули 35 людей, зазначає газета.

4 червня Тереза ​​Мей закликала посилити антитерористичне законодавство у Великобританії після терактів в Лондоні і укласти міжнародну угоду про боротьбу з екстремізмом в кіберсфері. Про це вона заявила в ході виступу після екстреного засідання урядової комісії. Для запобігання терористичної загрози вона запропонувала змінити антитерористичну стратегію Великобританії, надавши поліції і спецслужбам "всі повноваження, які їм необхідні". У числі можливих змін вона також назвала збільшення терміну утримання під слідством підозрюваних в причетності до екстремізму.