Глава ЦРУ звинуватив РФ в багаторічних спробах підірвати демократію

Майк Помпео поскаржився, що посилилася тенденція до витоку і "крадіжки американських секретів", і пригрозив притягнути викривачів до відповідальності.

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Майк Помпео заявив, що не бачить нічого дивного в повідомленнях про можливе втручання Москви у вибори президента США. Таку думку він висловив в розмові з журналістами MSNBC, яку американський кабельний канал показав у суботу, 24 червня.

Це перше інтерв'ю, яке Помпео дав новинному ЗМІ з моменту заняття ним поста керівника зовнішньої розвідки США в січні цього року.

"Росіяни десятиліттями намагалися підірвати американську демократію. Так що в деякому відношенні це - не новина. Проте ці повідомлення змушують нас з особливою увагою поставитися до того, як ми можемо зупинити їх", - підкреслив глава урядового агентства США.

При цьому Майк Помпео заявив, що не може стверджувати, чи стояв за кампанією по втручанню в американські вибори особисто президент РФ Володимир Путін. Таким чином директор ЦРУ прокоментував велике розслідування The Washington Post, яке вийшло 23 червня. Газета опублікувала оглядовий матеріал, в якому говорила про "пряму залученість" Путіна в кіберкампанію по підриву і дискредитації виборчого процесу в США.

Разом з тим глава Центрального розвідувального управління поскаржився, що після викриття колишнього співробітника ЦРУ і Агентства національної безпеки (АНБ) США Едварда Сноудена посилилася тенденція до витоку і "крадіжки американських секретів" - з міркувань самопіару або матеріальних мотивів. Адміністрація господаря Білого дому Дональда Трампа активно налаштована на запобігання подібних інцидентів у майбутньому і покарання винних в них, попередив він.

Раніше Майк Помпео вже висловлював думку, що викривачі - такі, як творець сайту WikiLeaks Джуліан Ассанж і його колеги - тільки "зображують з себе хрестоносців", а насправді допомагають ворогам США, наприклад, Росії, і спілкуються з диктаторами.