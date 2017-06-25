Події

09:23 25.06.2017

У РФ прокоментували в'їзд росіян в Україну за біометричними паспортами

У Росії прокоментували заяву секретаря РНБО України Олександра Турчинова про в'їзд російських громадян в Україну за біометричними паспортами.

Глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков запропонував відповісти на ускладнення росіянам в'їзду в Україну.

"Росія має дзеркально відповісти на ускладнення в'їзду російських громадян в Україну, оголошене Турчиновим. Україна заплатить за це більшу ціну", - написав він на своїй сторінці в Twitter в суботу.

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