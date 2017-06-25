У понеділок Порошенко здійснить робочий візит у Францію

Президент України Петро Порошенко у понеділок здійснить робочий візит до Франції, де зустрінеться з французьким президентом Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Французької Республіки Едуардом Філіпом і главою Сенату Франції Жераром Ларше, повідомили в прес-службі лідера України.

"26 червня 2017 р. президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Франції", – йдеться в повідомленні на сайті президента України в суботу увечері.

Програмою візиту передбачено зустрічі глави Української держави з новообраним президентом Франції Е.Макроном, прем'єр-міністром Французької Республіки Е.Філіпом і головою Сенату Франції Ж.Ларше.