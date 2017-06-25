З початку дії безвізу 33 українців не пустили в ЄС

З початку дії безвізового режиму з країнами Європейського союзу через кордон не пропустили 33 українців, повідомили в Департаменті комунікації МВС України.

"З початку безвізу в ЄС не пустили 33 українців. У кожному конкретному випадку компетентні органи ретельно розбираються в тій чи іншій ситуації", - йдеться в повідомленні на сайті МВС в неділю вранці з посиланням на заяву першого заступника глави Державної прикордонної служби України Василя Серватюка.

З 11 червня і станом на 00.00 23 червня прикордонна служба України оформила 741 тис. 795 громадян, які виїхали до Європейського Союзу. З них 156 тис. 916 - за біометричними паспортами.

В.Серватюк зазначив, що кількість тих, хто виїхав за біометричними паспортами становить 29% від загальної кількості і нагадав, що є певний перелік вимог і причин, на підставі яких людині можуть відмовити в перетині кордону.

"Коли виникають якісь проблеми і питання, то вони, як правило, вирішуються на місці. Але ще не зафіксовано випадку, щоб з Польщі, наприклад, когось повернули за порушення терміну перебування як студента. У кожному конкретному випадку компетентні органи розбираються ретельно в тій чи іншій ситуації", - додав В.Серватюк.