У Конгресі США лунають пропозиції про вихід країни з ДРСМД

Група конгресменів запропонувала адміністрації Дональда Трампа вивести США з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), пише Politico.

Автори ініціативи звинувачують Росію в порушенні умов цього договору і вважають недоцільним подальше дотримання його з боку США. Зокрема, голова комітету з ядерних озброєнь Майк Роджерс називає продовження такої політики "безвідповідальним".

Проте в Пентагоні, Держдепі і Раді національної безпеки США немає впевненості щодо виходу з ДРСМД. Дехто в адміністрації Д.Трампа вважає, що це може призвести до повноцінної гонки озброєнь, і впевнені, що договір відповідає інтересам національної безпеки країни.