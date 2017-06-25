Причетні до терактів у Брюсселі і Парижі бойовики ІД планували вибух на ЧЄ-2016 у Франції

Терористи з угруповання "Ісламська держава", причетні до терактів у Парижі та Брюсселі, планували терористичний акт під час Чемпіонату Європи з футболу у Франції в 2016 році, повідомила в неділю радіостанція "Франс ентер" з посиланням на одного із заарештованих.

За її даними, терористи планували теракт за допомогою автомобіля або вантажівки, начиненої вибухівкою.

М.Абріні, що розповів у суді цю інформацію, був заарештований у квітні 2016 року в Брюсселі. ЗМІ прозвали його "чоловіком в капелюсі", бо саме в цьому головному уборі його зафіксували камери відеоспостереження в аеропорту Брюсселя. М.Абріні був спільником смертників, що здійснили теракт в брюссельському аеропорту, проте з якихось причин здійснювати самопідрив тоді не став.

Пізніше він заявляв, що виступає "проти терактів". Він також розповів, що ІД чинило на смертників тиск: "Нам говорили, що ми повинні йти до кінця, що ми не маємо здаватися".

Європейські ЗМІ нагадують, що вчинення теракту за допомогою начиненого вибухівкою транспортного засобу, є одним з улюблених методів ІД. У своїй доповіді в грудні 2016 року Європол повідомляв, що подібний теракт може статися в Європі.