В Одеській області знайшли викрадені в Португалії та Угорщині автомобілі

Прикордонники затримали в суботу в пункті пропуску "Кучурган" Білгород-Дністровського загону два автомобілі, раніше викрадені в країнах Європейського Союзу, які перебували в міжнародному розшуку, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"За кермом обох транспортних засобів прямували в Україну наші співвітчизники. Під час заходів прикордонного контролю на автомобілі "BMW" 1996 року випуску та "Фольксваген" 2007 року випуску молдовської реєстрації спрацювала база даних Інтерполу. З'ясувалося, що вони були викрадені в Португалії та Угорщині", – повідомляється на сайті держприкордонвідомства в неділю.

Водіїв автомобілів прикордонники передали співробітникам Національної поліції в Одеській області.

У Держприкордонслужбі також розповіли, що з початку 2017 року співробітники Держприкордонслужби виявили та передали поліції понад 120 автомобілів, які перебували у міжнародному розшуку.