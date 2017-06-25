У зоні АТО в суботу знешкоджено ДРГ бойовиків з громадянами РФ у складі

У районі проведення антитерористичної операції на сході України в суботу була знешкоджена диверсійно-розвідувальна група незаконних збройних формувань, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Чотирьох бойовиків було затримано, а ще двох - командира і одного з диверсантів, які чинили опір українським військовим – ліквідовано", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці прес-центру в соцмережі Facebook у неділю.

Як наголошується в повідомленні, серед членів диверсійно-розвідувальної групи є громадяни РФ. "Загиблий командир групи був громадянином РФ, родом із міста Кірова. Серед полонених є ще один представник РФ з Алтайського краю", - повідомляють у штабі.

Під час затримання у диверсантів було вилучено 7 одиниць зброї: по 2 одиниці ПКМ, СВД і АК-74, а також 1 одиницю РПГ-26.

"Розпочато слідчі дії. Військова прокуратура сил АТО здійснює процесуальне керівництво", - йдеться в повідомленні.