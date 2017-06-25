У Зміїві підліток дістав удар струмом на залізничній станції

16-річний підліток дістав удар струмом на залізничній станції м. Зміїв Харківської області і доставлений в місцеву лікарню у важкому стані, повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції у Харківській області в неділю.

"Як з'ясували правоохоронці, четверо друзів на електропоїзді приїхали з Харкова у Зміїв подивитися місто. Один з хлопців заліз на вагон електропоїзда, де його вдарило струмом. Товариші одразу почали надавати постраждалому першу медичну допомогу і викликали швидку", - йдеться в повідомленні.

Наразі медики оцінюють стан здоров'я підлітка як важкий.

Правоохоронці встановлюють обставини події.