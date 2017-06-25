Депутати Європарламенту оцінили екологічну програму Авдіївського коксохіму, який постійно обстрілюють

Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ, Донецька обл.), найбільше в Європі коксохімічне підприємство, що входить до групи "Метінвест", відвідали депутати Європейського парламенту, дипломати та депутати Верховної Ради України в рамках моніторингу екологічної ситуації в регіоні.

Як повідомляється в прес-релізі компанії, депутати ознайомилися з виробничим процесом, оцінили екологічну програму підприємства.

При цьому наголошується, що, незважаючи на розташування заводу в зоні активних бойових дій, на АКХЗ продовжують дбати про чистоту виробничого процесу. За останні три роки на підприємстві реалізували низку важливих природоохоронних проектів: реконструювали сульфатне відділення, побудували установки грануляції пеку і термокаталітичного допалювання. Це дало змогу значно знизити викиди пилу та інших забруднюючих речовин в атмосферу.

Загалом за час бойових дій група "Метінвест" інвестувала в екологічні заходи в Авдіївці 177,4 млн грн.

Надзвичайний і Повноважний посол Словенії в Україні Наташа Прах висловила задоволення ситуацією на заводі. "Ми всі багато читали і спостерігали за тим, що відбувається з Авдіївським коксохімзаводом, коли його обстрілювали. Я хочу подякувати керівникам підприємства і його співробітникам за те, що детально пояснили ситуацію. Видно, який колосальний труд вкладено в те, щоб завод працював. І що всі екологічні загрози, які могли виникнути, контролюються", - сказала посол, слова якої наводяться в прес-релізі.

У свою чергу депутат Європейського парламенту від Литви, керівник неформальної групи друзів "Україна – ЄС" у Європарламенті Пятрас Ауштрявичюс відзначив стійкість керівництва і колективу заводу, який незважаючи на всі провокаційні дії з боку окупованих територій, зумів вижити. "Це велике досягнення", - наголосив він.

"У заводу ще є сили, щоб удосконалювати продукцію і технології. Це те, що необхідно Україні – робочі місця, платежі в бюджет, вихід на міжнародні ринки з новою продукцією. І керівництво заводу, і колектив тримаються дуже сміливо", - констатував депутат Європарламенту.

Генеральний директор АКХЗ Муса Магомедов наголосив, що Авдіївський коксохім працює згідно з міжнародними екологічними стандартами. "Обстріл, відсутність газу, технічної води та електроенергії не стали для нас приводом знизити задану планку. У 2017 році плануємо реалізувати ще один великий проект, спрямований на усунення викидів шкідливих речовин з ємностей і сховищ смолопереробного цеху. Інвестуємо в нього 3 млн грн", - додав гендиректор.

АКХЗ перебуває в зоні активних бойових дій з червня 2014 року. За цей час на території підприємства розірвалося понад 320 снарядів, 12 заводчан загинули, понад 50 дістали поранень. АКХЗ зупиняв роботу 15 разів, понад 200 разів підприємство було повністю знеструмлене.

АКХЗ - найбільше в Європі коксохімічне підприємство. Виробляє 31 вид продукції, основним з яких є кокс для металургії. Продукція поставляється як на українські підприємства, так і закордонним компаніям. На частку АКХЗ припадає 23% українського ринку валового коксу.

АКХЗ входить до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ЗАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".