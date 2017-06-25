Події

14:35 25.06.2017

У Луганській області вранці перекинулася маршрутка

Маршрутний мікроавтобус Mersedes-Benz "Спринтер" з'їхав з траси і перекинувся в районі с.Нижня Вільхова Станично-Луганського району Луганської області в неділю вранці, повідомляється на офіційному сайті Державної служби.

Згідно з інформацією, ДТП сталася о 07:30 на трасі Біловодськ - Станиця Луганська. "За попередніми даними, водій маршрутного таксі з'їхав з траси і перекинувся, внаслідок чого постраждали 12 осіб, з них двоє дітей 14 і 2,9 років", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники, що прибули на місце події, допомогли звільнитися пасажирам з маршрутного таксі і передали їх медичним працівникам. Причина ДТП встановлюється.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У зоні АТО в суботу знешкоджено ДРГ бойовиків з громадянами РФ у складі

У Конгресі США лунають пропозиції про вихід країни з ДРСМД

З початку дії безвізу 33 українців не пустили в ЄС

МВС запускає низку проектів з реабілітації постраждалих від посттравматичного синдрому

Порошенко привітав українців із Днем молоді

ОСТАННЄ

На початку тижня в більшості областей пройдуть дощі

Кількість жертв пожежі в пакистанській провінції Пенджаб наближається до 150

У Грузії виробникам заборонять називати "сиром" продукти з молочного порошку

Депутати Європарламенту оцінили екологічну програму Авдіївського коксохіму, який постійно обстрілюють

У британському Ньюкаслі автомобіль в'їхав у натовп людей, що святкували Ураза-байрам

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Прайс
РЕКЛАМА