У Луганській області вранці перекинулася маршрутка

Маршрутний мікроавтобус Mersedes-Benz "Спринтер" з'їхав з траси і перекинувся в районі с.Нижня Вільхова Станично-Луганського району Луганської області в неділю вранці, повідомляється на офіційному сайті Державної служби.

Згідно з інформацією, ДТП сталася о 07:30 на трасі Біловодськ - Станиця Луганська. "За попередніми даними, водій маршрутного таксі з'їхав з траси і перекинувся, внаслідок чого постраждали 12 осіб, з них двоє дітей 14 і 2,9 років", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники, що прибули на місце події, допомогли звільнитися пасажирам з маршрутного таксі і передали їх медичним працівникам. Причина ДТП встановлюється.