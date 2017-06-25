Події

14:42 25.06.2017

Кількість жертв пожежі в пакистанській провінції Пенджаб наближається до 150

До 148 зросла кількість загиблих унаслідок загоряння цистерни з пальним у провінції Пенджаб в Пакистані, передає агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на рятувальні служби.

Ще кілька десятків людей перебувають у критичному стані.

Раніше повідомлялося про 122 загиблих і 76 постраждалих.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, машина перекинулася і загорілася. Після аварії, за даними ЗМІ, чимало місцевих жителів кинулися збирати розлитий бензин.

За словами очевидців, чимало людей курили біля перевернутого бензовоза, ймовірно, саме це стало причиною загоряння.

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