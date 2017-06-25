На початку тижня в більшості областей пройдуть дощі

Найближчої доби, 26 червня, погоду в Україні формуватиме тепле і вологе повітря, що переміщується із західної Європи, повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок у західних та Житомирській, вдень і у північних, більшості центральних та Харківській областях України пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах місцями сильні дощі. На решті територій країни без опадів.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 14-19°, на півдні до 21°; вдень у західних, північних та Вінницькій областях 23-28°, на решті територій 29-34°; в Карпатах вночі та вдень 13-18°.

У Києві вночі без опадів, вдень грозові дощі; температура повітря вночі 16-18°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за весь період метеорологічних спостережень у Києві вдень 26 червня найвища температура була зафіксована на позначці 32,2 градусів спеки в 1939 році, а найнижча вночі – на позначці 7,2 градуса вище нуля в 1949 році.

У вівторок, 27 червня, у центральних, Одеській, Миколаївській, Харківській та місцями в північних областях України очікуються короткочасні дощі, грози. На решті територій - без опадів.

Вітер західний із переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 13-18°, на півдні України та в Приазов'ї 18-23°, у західних областях 10-15°; вдень 24-29°, у південній частині, Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях 30-34°.

У Києві - без опадів; температура повітря вночі 15-17°, вдень 25-27°.

25 червня о 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях була 22-25°, в районі Одеси 16°, в Дніпрі біля Києва 19°.