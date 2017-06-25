У Чехії судять громадянина, що воював у лавах бойовиків на Донбасі

Суд у Чехії вперше висунув звинувачення проти чеського громадянина в участі в бойових діях на сході України на боці незаконних збройних формувань, пише "Радіо свобода" в неділю.

За даними видання, розгляд справи триває у крайовому суді міста Градець.

За словами представника крайової прокуратури Павла Бужгі, на це кримінальне провадження "накладено інформаційне ембарго". "Це означає, що більше інформації, стосовно цієї справи, її тривалості, ходу розслідування і правового статусу надаватися не буде аж до зняття ембарго", - заявив він.

Законодавство Чеської Республіки дозволяє службу громадян в арміях держав-нерезидентів НАТО тільки за згодою головнокомандувача Збройних сил Чехії.

"З того, що мені про нього відомо, це людина, яка вже довго шукає в житті військові елементи, він служив і в чеській армії. А до цього він деякий час жив на Донбасі. Поліція його звинувачує в тому, що він чи то брав участь, чи то приєднався до "військових" акцій, хоча, можливо, прямої участі в них не брав. Але і за це його можна притягти до суду. Сам він говорить, що на Донбасі не воював, а докази, які є проти нього - наприклад, фото, де він тримає в руках кулемет - це випадковість, що він тільки хотів оглянути військову техніку, тому що просто цим цікавиться", - розповів чеський журналіст-розслідувач Ондржей Кундра.

За його словами, на Донбасі воює багато і чехів, і словаків, їхня кількість точно невідома. "Сьогодні говорять про десятки чехів і словаків. Мені відомо, що поліція займається й іншими справами про участь чехів у боях, а не тільки справою цього першого чеха, якого звинуватили", - розповів О.Кундра.