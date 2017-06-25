Події

16:21 25.06.2017

Заставу за Гужву буде внесено у понеділок

Заставу за керівника інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву буде внесено в понеділок, заявляє його адвокат, екс-міністр юстиції України Олена Лукаш.

"Уже завтра буде внесено заставу і найближчим часом він буде на волі", - написала О.Лукаш на своїй сторінці в соцмережі Facebook в неділю.

Пізніше вона додала: "Хоч би як старалися крючкотворці режиму перешкодити внести заставу за Ігоря Гужву, хочу вірити, що скоро Ігор буде на свободі! ... Заставу буде внесено".

Як повідомлялося, І.Гужву було затримано увечері 22 червня в Києві. За словами генпрокурора Юрія Луценка, І.Гужва вимагав та отримав $10 тис. За нерозміщення компрометуючих матеріалів на політика. За словами генерального прокурора, в розпорядженні слідства є відео і фото докази цього правопорушення. Вранці 23 червня народний депутат з фракції Радикальної партії України Дмитро Лінько підтвердив, що І.Гужва вимагав від нього гроші.

Водночас прес-служба прокуратури м.Києва повідомила, що керівника інтернет-видання "Страна.ua" І.Гужву і його посередника затримали за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.189 Кримінального кодексу України (вимагання у великих розмірах). Увечері І.Гужві було вручено повідомлення про підозру у вчиненні цього злочину.

24 червня Шевченківський районний суд Києва обрав для І.Гужви запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 2 місяці з альтернативою застави в сумі 544 тис. грн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Чехії судять громадянина, що воював у лавах бойовиків на Донбасі

У Луганській області вранці перекинулася маршрутка

У зоні АТО в суботу знешкоджено ДРГ бойовиків з громадянами РФ у складі

У Конгресі США лунають пропозиції про вихід країни з ДРСМД

З початку дії безвізу 33 українців не пустили в ЄС

ОСТАННЄ

Віце-спікер Сироїд після голодування почувається задовільно

На початку тижня в більшості областей пройдуть дощі

Кількість жертв пожежі в пакистанській провінції Пенджаб наближається до 150

У Грузії виробникам заборонять називати "сиром" продукти з молочного порошку

Депутати Європарламенту оцінили екологічну програму Авдіївського коксохіму, який постійно обстрілюють

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog4105.html
РЕКЛАМА