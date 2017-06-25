Заставу за Гужву буде внесено у понеділок

Заставу за керівника інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву буде внесено в понеділок, заявляє його адвокат, екс-міністр юстиції України Олена Лукаш.

"Уже завтра буде внесено заставу і найближчим часом він буде на волі", - написала О.Лукаш на своїй сторінці в соцмережі Facebook в неділю.

Пізніше вона додала: "Хоч би як старалися крючкотворці режиму перешкодити внести заставу за Ігоря Гужву, хочу вірити, що скоро Ігор буде на свободі! ... Заставу буде внесено".

Як повідомлялося, І.Гужву було затримано увечері 22 червня в Києві. За словами генпрокурора Юрія Луценка, І.Гужва вимагав та отримав $10 тис. За нерозміщення компрометуючих матеріалів на політика. За словами генерального прокурора, в розпорядженні слідства є відео і фото докази цього правопорушення. Вранці 23 червня народний депутат з фракції Радикальної партії України Дмитро Лінько підтвердив, що І.Гужва вимагав від нього гроші.

Водночас прес-служба прокуратури м.Києва повідомила, що керівника інтернет-видання "Страна.ua" І.Гужву і його посередника затримали за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.189 Кримінального кодексу України (вимагання у великих розмірах). Увечері І.Гужві було вручено повідомлення про підозру у вчиненні цього злочину.

24 червня Шевченківський районний суд Києва обрав для І.Гужви запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 2 місяці з альтернативою застави в сумі 544 тис. грн.