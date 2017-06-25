В Одесі демонтували пам'ятну табличку маршалу Жукову

Невідомі демонтували в Одесі в ніч на неділю меморіальну табличку на честь маршала СРСР Георгія Жукова.

Першими, ще о 2:41 ночі, про це повідомили в Одеській міській організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода", але в повідомленні не зазначаться, хто зняв табличку. "Меморіальної таблички на честь "м'ясника" Жукова в Одесі більше немає", - повідомляється на сторінці одеського осередку партії в соцмережі Facebook.

Повідомлення проілюстровано нічним знімком місця, де висіла табличка, і старішим знімком цієї таблички, яка висіла на стіні будинку на просп.Жукова, 5а, що в 2016 році був перейменований на просп.Героїв Небесної сотні.

Біла мармурова табличка була датована 1995 роком і містила інформацію, що проспект був названий на честь Г.Жукова, який певний час командував Одеським військовим округом, і фотографію маршала.

Як повідомлялося, раніше, 7 травня, громадські активісти Одеси змусили владу прибрати закладний камінь Г.Жукову, встановлений на тому ж проспекті активістами Комуністичної партії України, де планувалося спорудити повноцінний пам'ятник. Після суперечок активістів із правоохоронцями на місце події прибули комунальники, які за допомогою техніки демонтували камінь.