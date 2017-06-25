У Києві попрощалися з убитим біля Золотих воріт ветераном АТО Сергієм Олійником

У Києві в "Українському домі" в неділю пройшла церемонія прощання з ветераном АТО і головою Союзу мігрантів України Сергієм Олійником, убитим біля Золотих воріт у центрі Києва 23 червня.

Як повідомляє ТСН, попрощатися із загиблим прийшли військові побратими, мешканці міста, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

За даними видання, С.Олійника поховали на Берковецькому кладовищі в той же день.

Як повідомлялося, 57-річний С.Олійник був убитий серед білого дня на багатолюдній площі в центрі Києва після того, як нетверезий місцевий житель почав агресивно приставати до його сина, що напередодні закінчив консерваторію, який грав на піаніно. С.Олійник, батько музиканта, спробував врегулювати конфлікт, але отримав від нападника смертельні ножові поранення в живіт і в груди, від яких помер на місці.

Вбивця, 58-річний Анатолій Чивиков, раніше несудимий, був затриманий в той же день. Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, підозрюваному загрожує до 15 років в'язниці. 25 червня Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком 60 днів без права внесення застави.

С.Олійник в АТО був начальником розвідки 1-го батальйону 54-ї ОМБР, служив в Мар'їнці, після чого заснував і очолив Всеукраїнську профспілку ветеранів АТО і волонтерів.