СММ ОБСЄ відкрила нову передову патрульну базу в Луганській області

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні відкрила ще одну передову патрульну базу (ППБ) на території Луганської області - в Попасній, повідомляє прес-служба місії.

Відкриття відбулося в суботу, 24 червня.

"Нова ППБ дозволить розширити присутність Місії в одному з районів, де відбувається більшість випадків вогняної активності в Луганській області, а також більш оперативно реагувати на повідомлення про інциденти", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці СММ в Фейсбук.

Цілодобове чергування на ППБ нестимуть 8 співробітників з ротацією кожні п'ять днів.

"Ми відкриваємо передові патрульні бази по обидва боки від лінії зіткнення, щоб забезпечити здійснення нашого моніторингу за принципом паритетності. Нова ППБ дозволить нам більш ефективно виконувати передбачені в нашому мандаті завдання, зокрема доповідати про ситуацію з безпекою ... Ми хотіли б відкрити більше передових патрульних баз по обидві сторони від лінії зіткнення. Однак, щоб мати таку можливість, нам необхідні гарантії безпеки від сторін. Ми очікуємо, що вони будуть сприяти роботі СММ, направленої на стабілізацію і нормалізацію ситуації в Україні ", - заявив перший заступник Глави Місії Олександр Хуг.

На даний момент, працюють 9 ППБ СММ - шість на контрольованій території Донбасу: у Волновасі, Покровському та Світлодарську на Донеччині, В Новоайдарі, Станиці Луганській і Щастя в Луганській області і три - на тимчасово окупованих територіях Донбасу: в Кадіївці (ОРЛО), Горлівці і Дебальцеве (ОРДО).