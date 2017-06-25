Ердоган закликав партнерів по НАТО не обманювати Туреччину

Президент Туреччини Реджеп Ердоган засудив поставки зброї курдам в Сирії, які проводять західні країни. Він підкреслив, що віра в те, що передану зброю в результаті повернуто назад - помилка і обман турецької сторони, передає агентство "Анадолу".

Ердоган глибоко шкодує, що партнери Туреччини по НАТО розвивають співробітництво з курдами. Курдські угруповання, які ведуть боротьбу в Сирії, він назвав "терористами". При цьому, на його думку, заяви про те, що курди повернуть поставлену їм для боротьби з ісламістами зброю, є обманом.

"Ті, хто запевняє Туреччину в тому, що зброю, передану терористам, згодом буде повернуто в арсенали, наївно вважають, що змогли тим самим обдурити Анкару. Допущену історичну помилку вони усвідомлять, але буде занадто пізно", - заявив він.

Президент Туреччини попередив, якщо Туреччина побачить у діях курдських угрупувань "загрозу на адресу національної безпеки", Анкара перейде до "рішучих кроків". "Ніяких поступок робити не будемо. Туреччина - не "наметова держава". Тому неприпустимо, співпрацюючи з Туреччиною в рамках НАТО, дотримуватися курсу на партнерство з терористами. У подібному випадку доведеться переглядати саму суть діяльності НАТО", - заявив Ердоган.

В кінці травня США офіційно оголосили про початок поставок зброї сирійським курдам, які входять до складу опозиційних сил в Сирії. Дозвіл на це було надано особисто президентом Дональдом Трампом. Зброя була передана силам, які в даний час ведуть боротьбу за звільнення неофіційної столиці організації "Ісламська держава" від бойовиків.

Ердоган раніше неодноразово висловлював невдоволення співпрацею іноземних держав з сирійськими курдами. У квітні Туреччина завдала авіаударів по позиціях курдських формувань. При цьому Ердоган пригрозив, що авіаудари можуть продовжитися, якщо Анкара вбачатиме в цьому необхідність.

Влада Туреччини веде боротьбу з курдськими угрупованнями, що діють в країні і виступають за автономію або відділення територій Турецького Курдистану. Робоча партія Курдистану, найбільша з подібних організацій, визнана в Туреччині терористичним угрупуванням.