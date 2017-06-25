Принц Гаррі розповів про бажання відмовитися від королівських привілеїв

Британський принц Гаррі розповів, що в якийсь момент був настільки розчарований в королівській родині, що подумував про відмову від усіх привілеїв, щоб "жити звичайним життям". Про це він розповів в інтерв'ю Daily Mail.

Однак принц, який є 5-м в черзі на британський престол, в результаті вирішив залишитися і знайти своє покликання і своє місце в королівській родині. Він підкреслив, що особливу роль в цьому зіграла його відданість його бабусі королеві Єлизаветі II.

При цьому він з особливою теплотою згадує час, проведений в армії, називаючи службу кращим перепочинком, який він отримав. 32-річний Гаррі протягом 10 років служив в армії, двічі їздив у складі британського контингенту в Афганістан. У 2007 році йому довелося терміново повернутися, після того як ЗМІ повідомили, де саме він служить. Це поставило під загрозу життя не тільки принца, але і всієї його частини.

"Я добре розумію людей різного походження, я відчував, що ми з ними були командою", - сказав Гаррі, підкресливши, що в армії він відчував, що чогось досяг.

Повернувшись до Великобританії він активно зайнявся благодійністю, в тому числі підтримкою ветеранів бойових дій.

Він зауважив, що королівська сім'я не хоче бути просто купкою знаменитостей, а хоче використати свій вплив для хороших справ.

Минулого тижня журнал Newsweek опублікував інтерв'ю з принцом Гаррі, який констатував, що в королівській родині ніхто не хоче бути королем чи королевою, але члени сім'ї мають намір робити все, щоб монархія і все, що вона уособлює, продовжували існувати.