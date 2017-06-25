Події

20:07 25.06.2017

Порошенко розповів про результати візиту в США

Президент України Петро Порошенко назвав історичним свій візит в США і розповів про його важливі результати.

"Не випадково, що під час візиту української делегації були оприлюднені нові санкції США проти Росії і подовжені старі. Не випадково, що ми обговорили питання санкцій, які були проголосовані в Сенаті. Обговорили їх і в Конгресі, і в Адміністрації", - сказав П.Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, показаному в неділю ввечері.

За словами глави держави, в першу чергу українську сторону цікавлять санкції, пов'язані з "Північним потоком-2".

"Це надзвичайно серйозна загроза для України, яку формує РФ, мета якої ніяк не економічна, ні енергетична. Мета - позбавити Україну 2 млрд доларів, які вона отримує за транзит. Це помста за Стокгольм, це помста за рішучі антикорупційні реформи в антикорупційній сфері і США продемонстрували нам повну підтримку, яка закладена в рішенні, прийнятому під час перебування української делегації", - зазначив президент.

Він також зазначив прийняту Світовим банком стратегію щодо України. "Це пряма стратегія підтримки реформ, всі інструменти якої сьогодні перебувають у Світового банку, і уточнена деталізація плану реформ з МВФ, де ми отримали повне задоволення тими темпами реформ і рішучості нашої команди в їх імплементації", - сказав глава держави.

Крім того, П.Порошенко назвав результативними всі переговори, які пройшли з членами нового керівництва США.

Як повідомлялося, П.Порошенко перебував з візитом у Вашингтоні 19-20 червня.

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