Порошенко сподівається, що парламент найближчим часом розгляне законопроект про пенсійну реформу

Президент України Петро Порошенко сподівається, що Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроект про пенсійну реформу.

"У нас є час, до кінця поточного року повинні бути прийняті важливі реформи. Зараз обговорюються конкретні тексти законопроектів, обговорюються урядом", - сказав П.Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, показаному в неділю ввечері.

Він нагадав, що законопроект про пенсійну реформу пройшов обговорення на засіданні Національної ради реформ. "Я задоволений тим, що абсолютну більшість моїх пропозицій уряд врахував, і абсолютно новий законопроект передано до парламенту. Ми чекаємо, що парламент найближчим часом його розгляне", - сказав П.Порошенко.

Як повідомлялося, тексти законопроектів щодо пенсійної реформи були опубліковані на сайті Верховної Ради 23 червня.

Кабінет міністрів 22 червня вніс в Раду проекти законів про підвищення пенсій (№ 6614), внесення змін до Митного, Податкового, Бюджетного кодексів України з питань пенсійного забезпечення та підвищення пенсій (№№ 6615, 6616, 6617).

Урядовий проект пенсійної реформи передбачає підвищення мінімально необхідного для виходу на пенсію страхового стажу з 1 січня 2018 року з 15 до 25 років і подальше щорічне його збільшення на 1 рік. Також проект пенсійної реформи передбачає збільшення максимальної суми, з якої сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ) до 15 мінімальних заробітних плат (на даний момент 48 тис. грн). Проект передбачає збільшення розмірів ставки ЄСВ для підприємств зі шкідливими умовами праці до 37% за першим списком і до 29% по другому списку. Для інших роботодавців ставка ЄСВ в 22% збережеться.