Події

20:16 25.06.2017

Порошенко сподівається, що парламент найближчим часом розгляне законопроект про пенсійну реформу

Президент України Петро Порошенко сподівається, що Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроект про пенсійну реформу.

"У нас є час, до кінця поточного року повинні бути прийняті важливі реформи. Зараз обговорюються конкретні тексти законопроектів, обговорюються урядом", - сказав П.Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, показаному в неділю ввечері.

Він нагадав, що законопроект про пенсійну реформу пройшов обговорення на засіданні Національної ради реформ. "Я задоволений тим, що абсолютну більшість моїх пропозицій уряд врахував, і абсолютно новий законопроект передано до парламенту. Ми чекаємо, що парламент найближчим часом його розгляне", - сказав П.Порошенко.

Як повідомлялося, тексти законопроектів щодо пенсійної реформи були опубліковані на сайті Верховної Ради 23 червня.

Кабінет міністрів 22 червня вніс в Раду проекти законів про підвищення пенсій (№ 6614), внесення змін до Митного, Податкового, Бюджетного кодексів України з питань пенсійного забезпечення та підвищення пенсій (№№ 6615, 6616, 6617).

Урядовий проект пенсійної реформи передбачає підвищення мінімально необхідного для виходу на пенсію страхового стажу з 1 січня 2018 року з 15 до 25 років і подальше щорічне його збільшення на 1 рік. Також проект пенсійної реформи передбачає збільшення максимальної суми, з якої сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ) до 15 мінімальних заробітних плат (на даний момент 48 тис. грн). Проект передбачає збільшення розмірів ставки ЄСВ для підприємств зі шкідливими умовами праці до 37% за першим списком і до 29% по другому списку. Для інших роботодавців ставка ЄСВ в 22% збережеться.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ратифікація Угоди про асоціацію Україна-ЄС буде завершена в липні, документ вступить в силу з 1 вересня 2017 року

США готові стати більш активними у процесі врегулювання ситуації на Донбасі

Порошенко повідомив про візит Тіллерсона до Києва в липні поточного року

США можуть вирішити питання поставок Україні оборонної зброї ще в межах цього бюджетного року

Бойовики 4 рази обстріляли позиції сил АТО в неділю, постраждалих немає

ОСТАННЄ

Міністр енергетики США відвідає Київ в серпні

Порошенко розповів про результати візиту в США

Принц Гаррі розповів про бажання відмовитися від королівських привілеїв

Ердоган закликав партнерів по НАТО не обманювати Туреччину

СММ ОБСЄ відкрила нову передову патрульну базу в Луганській області

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА