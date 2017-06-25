США можуть вирішити питання поставок Україні оборонної зброї ще в межах цього бюджетного року

Президент України Петро Порошенко заявляє, що США можуть вирішити питання надання Україні оборонної зброї ще в межах поточного бюджетного року.

"Що стосується оборонних угод, у нас сьогодні є практично узгоджений текст. Ми протягом 2-3 місяців чекаємо візиту міністра оборони США в Україну та під час цього візиту, сподіваюся, угоди будуть підписані", - сказав П.Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, показаному в неділю ввечері.

За його словами, це питання в даний час є для української сторони пріоритетом. "І процес надання оборонної зброї йде дуже активно", - сказав глава української держави.

"Більш того, під час зустрічі з міністром оборони, що було підтверджено і під час зустрічі в Білому домі, позицію з приводу поставок оборонної зброї спробують вирішити ще в межах поточного бюджетного року", - додав П.Порошенко.

Як повідомлялося, в ході свого візиту до Вашингтона 20 червня П.Порошенко провів зустріч з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. В ході зустрічі обговорювалися шляхи надання оборонної зброї для України.

Перед цим, 16 червня, П.Порошенко провів зустріч з делегацією Національного демократичного інституту США (НДІ) на чолі з головою ради директорів цієї організації, колишнім державним секретарем США Мадлен Олбрайт. М.Олбрайт наголосила на важливості надання Україні оборонної зброї з метою забезпечення законного права суверенної держави на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.