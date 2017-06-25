Порошенко повідомив про візит Тіллерсона до Києва в липні поточного року

Президент України Петро Порошенко повідомив, що державний секретар США Рекс Тіллерсон (Rex Wayne Tillerson) відвідає Україну в липні поточного року.

"Ми очікуємо вже в липні візит держсекретаря США Тіллерсона до Києва, де теж будуть продовжені наші напрацювання у Вашингтоні", - сказав П.Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, показаному в неділю ввечері.

Глава української держави зазначив, що найближчим часом намічені важливі міжнародні переговори, зокрема візит президента України до Франції 26 червня, а також візит генерального секретаря НАТО до Києва в липні поточного року.