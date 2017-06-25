Події

20:36 25.06.2017

Ратифікація Угоди про асоціацію Україна-ЄС буде завершена в липні, документ вступить в силу з 1 вересня 2017 року

Процедура ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС буде повністю завершена в липні поточного року, заявляє президент України Петро Порошенко.

"Можу сказати вам ще одну приємну новину, що в липні місяці процедура ратифікації буде завершена. Не залишилося ніяких політичних рішень. І на саміті "Україна-ЄС", який відбудеться в липні, ми будемо святкувати завершення ратифікації", - сказав П.Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, показаному в неділю ввечері.

Глава української держави ще раз наголосив, що очікує набуття чинності цього важливого документа в повному обсязі з 1 вересня 2017 року.

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