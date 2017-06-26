Події

01:04 26.06.2017

У Колумбії затонув човен із 150 туристами

Човен, на якому знаходилися 150 туристів, затонув на водосховищі Пеньоль в Колумбії, недалеко від міста Гуатапе. Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на заяву Військово-повітряних сил країни.

Причина інциденту не називається. Проводиться рятувальна операція: до місця аварії судна направили вертоліт ВПС, передає Associated Press. Агентство також цитує мера районного центру Медельїн, за словами якого, в Гуатапе відправили водолазів і пожежних.

The Sun з посиланням на місцеві видання повідомляє про трьох загиблих і 30 зниклих безвісти. Ті, що вижили під час катастрофи розповіли місцевим ЗМІ, що човен El Almirante був перевантажений, і ні у кого з пасажирів не було рятувальних жилетів, передає Associated Press.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ратифікація Угоди про асоціацію Україна-ЄС буде завершена в липні, документ вступить в силу з 1 вересня 2017 року

США готові стати більш активними у процесі врегулювання ситуації на Донбасі

Порошенко повідомив про візит Тіллерсона до Києва в липні поточного року

США можуть вирішити питання поставок Україні оборонної зброї ще в межах цього бюджетного року

Бойовики 4 рази обстріляли позиції сил АТО в неділю, постраждалих немає

ОСТАННЄ

Тіллерсон вважає, що Катар і арабські країни можуть налагодити діалог для врегулювання конфлікту

Порошенко сподівається, що парламент найближчим часом розгляне законопроект про пенсійну реформу

Міністр енергетики США відвідає Київ в серпні

Порошенко розповів про результати візиту в США

Принц Гаррі розповів про бажання відмовитися від королівських привілеїв

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/
РЕКЛАМА