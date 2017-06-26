У Колумбії затонув човен із 150 туристами

Човен, на якому знаходилися 150 туристів, затонув на водосховищі Пеньоль в Колумбії, недалеко від міста Гуатапе. Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на заяву Військово-повітряних сил країни.

Причина інциденту не називається. Проводиться рятувальна операція: до місця аварії судна направили вертоліт ВПС, передає Associated Press. Агентство також цитує мера районного центру Медельїн, за словами якого, в Гуатапе відправили водолазів і пожежних.

The Sun з посиланням на місцеві видання повідомляє про трьох загиблих і 30 зниклих безвісти. Ті, що вижили під час катастрофи розповіли місцевим ЗМІ, що човен El Almirante був перевантажений, і ні у кого з пасажирів не було рятувальних жилетів, передає Associated Press.