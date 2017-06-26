Події

07:10 26.06.2017

Папа Римський Франциск закликав молитися за мир в Україні

Папа Римський Франциск під час національного українського паломництва до Ватикану з нагоди 150-ї річниці канонізації святого Йосафата закликав молитися за мир в Україні, повідомляє прес-служба посольства України при Святому Престолі.

"Під час недільної молитви "Ангелус Господній" Папа Франциск привітав Верховного архієпископа, єпископів, священиків Української Греко-Католицької Церкви та кількатисячну українську громаду, яка була присутня на площі Святого Петра у Ватикані ... У своєму зверненні понтифік сказав, що приєднується з українцями до Молитві Миру для дорогої української землі в Соборі Святого Петра", - йдеться в повідомленні на сайті посольства.

Крім того, на Папському Престолі в соборі Святого Петра пройшла святкова літургія, очолена головою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом Шевчуком в спільному служінні з владиками Синоду УГКЦ.

"В урочистих заходах взяли участь посол України при Святому Престолі Тетяна Іжевська, посол Канади при Святому Престолі Денніс Савойї, президент Папської Ради зі сприяння християнській єдності кардинал Курт Кох та інші почесні гості", - відзначають в повідомленні.

Йосафат Кунцевич (Іван Гаврилович Кунцевич) - шляхтич, єпископ Української Греко-Католицької Церкви; з 1618 року - архієпископ Полоцький, засновник чернечого ордену Василіан. Беатифікований 16 травня 1642. У Католицькій церкві канонізований як святий священномученик в 1867 році.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Бойовики за добу 23 рази обстріляли позиції сил АТО, один військовослужбовець поранений

Ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС буде завершено в липні, документ вступить в силу з 1 вересня 2017 року

США готові стати більш активними у процесі врегулювання ситуації на Донбасі

Порошенко повідомив про візит Тіллерсона до Києва в липні поточного року

США можуть вирішити питання поставок Україні оборонної зброї ще в межах цього бюджетного року

ОСТАННЄ

Надію Савченко закидали яйцями в Миколаєві

Іран і Катар домовилися разом вирішувати протиріччя ісламського світу

Президент Колумбії підтвердив загибель шістьох людей під час аварії судна

Сталін знову випередив Путіна в рейтингу "моральних авторитетів"

На заході Афганістану бойовики ІГ під час святкування Ураза байрам розстріляли мирних жителів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog5649.html
РЕКЛАМА