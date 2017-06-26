Бойовики за добу 23 рази обстріляли позиції сил АТО, один військовослужбовець поранений

За минулу добу бойовики здійснили 23 обстріли позицій Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, в результаті яких один український військовослужбовець отримав поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Оперативна обстановка в районі проведення АТО істотних змін не зазнала. Противник продовжує порушувати перемир'я, час від часу застосовуючи міномети різних калібрів. Упродовж минулої доби підрозділи російсько-окупаційних військ 23 рази обстрілювали українських захисників. Тенденція підвищення ворожої вогневої активності в темний час доби залишається незмінною. Відносна стабілізація від вчорашнього ранку спостерігається лише на Приморському напрямку. Зате, найбільш інтенсивні обстріли, в тому числі і з артилерії, сталися на Луганщині", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу АТО в Фейсбук.

На Приморському напрямку бойовики здійснили один обстріл - зі станкового протитанкового гранатомета вівся вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Павлополя.

На Донецькому напрямку бойовики здійснили 12 обстрілів. Основна вогнева активність супротивника зафіксована в передмістях Авдіївки і районі Кам'янки - бойовики застосовували гранатомети і стрілецьку зброю, крім того, зміцнення ЗСУ в околицях Кам'янки обстрілювали з мінометів калібру 82 мм. По околицях Луганського і Зайцевого бойовики вели вогонь з піхотного озброєння і озброєння БМП, по околицях Верхньоторецька - з великокаліберних кулеметів, працював снайпер.

"Луганський напрямок. На цій частині фронту противник зробив 10 обстрілів. Тут же загарбники найбільш активно застосовували і міномети. Зокрема, вчора, близько 21.00, бойовики щільно обстріляли наші позиції поблизу Троїцького з мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Також з 82 мм мінометів найманці відкривали вогонь в районі Щастя, Катеринівки і Жовтого. Неподалік Новозванівки бандити застосовували протитанкові ракетні комплекси і озброєння БМП. Поблизу Новоолександрівки - великокаліберні кулемети. А по захисникам Попасної НВФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї", - відзначають в повідомленні.