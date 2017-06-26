Події

07:43 26.06.2017

Сталін знову випередив Путіна в рейтингу "моральних авторитетів"

Сталін став лідером в опитуванні росіян про найвидатніших особистостей в історії.

Путін і Пушкін - на другому місці.

Соціологи "Левада-Центру" попросили росіян назвати найвидатніших людей усіх часів і народів, в першій п'ятірці опинилися: Йосип Сталін (38%), Володимир Путін і Олександр Пушкін (по 34%), Володимир Ленін (32%), Петро I ( 29%).

Під час аналогічного опитування в 2012 році перші п'ять місць рейтингу займали ті ж особи, але їх імена розташовувалися в іншому порядку. На першому місці так само був Сталін (42%), далі йшли Ленін та Петро I (по 37%), Пушкін (29%), Путін (22%).

В цьому році в першу десятку рейтингу увійшли Юрій Гагарін (20%), Лев Толстой (12% проти 24% в 2012 році), Георгій Жуков (12%), Катерина II і Михайло Лермонтов (по 11%), повідомили "Інтерфаксу" в "Левада-Центрі".

У другій десятці рейтингу: Михайло Ломоносов, Олександр Суворов, Дмитро Менделєєв (по 10%), Наполеон I (9%), Леонід Брежнєв (8%), Альберт Ейнштейн, Сергій Єсенін, Михайло Кутузов, Ісаак Ньютон (по 7%), Михайло Горбачов (6%).

Сума відсотків усіх відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти самі називали імена і могли вказувати кілька варіантів відповіді.

Опитування проведене 7-10 квітня серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів РФ.

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