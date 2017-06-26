Президент Колумбії підтвердив загибель шістьох людей під час аварії судна

Після краху судна на водосховищі в Колумбії підтверджено загибель шести чоловік, ще 31 вважаються зниклими безвісти, повідомив президент країни Хуан Мануель Сантос. Він заявив журналістам, що "на цей момент загинули шестеро людей, 31 оголошений зниклим".

Раніше представник місцевої адміністрації Маргарита Монкада повідомила, що офіційно підтверджено загибель дев'яти осіб.

Чотирипалубне судно, що перевозило, за уточненими даними, 170 людей, затонуло біля міста Гуатапе на півночі Колумбії, ведуться рятувальні роботи. Місцева влада інформувала, що в ході рятувальної операції вдалося підняти з води близько 100 осіб, ще близько 40 змогли самостійно дістатися до берега.

Про причини аварії судна не повідомляється.