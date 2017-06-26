Події

07:49 26.06.2017

Президент Колумбії підтвердив загибель шістьох людей під час аварії судна

Після краху судна на водосховищі в Колумбії підтверджено загибель шести чоловік, ще 31 вважаються зниклими безвісти, повідомив президент країни Хуан Мануель Сантос. Він заявив журналістам, що "на цей момент загинули шестеро людей, 31 оголошений зниклим".

Раніше представник місцевої адміністрації Маргарита Монкада повідомила, що офіційно підтверджено загибель дев'яти осіб.

Чотирипалубне судно, що перевозило, за уточненими даними, 170 людей, затонуло біля міста Гуатапе на півночі Колумбії, ведуться рятувальні роботи. Місцева влада інформувала, що в ході рятувальної операції вдалося підняти з води близько 100 осіб, ще близько 40 змогли самостійно дістатися до берега.

Про причини аварії судна не повідомляється.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Бойовики за добу 23 рази обстріляли позиції сил АТО, один військовослужбовець поранений

Ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС буде завершено в липні, документ вступить в силу з 1 вересня 2017 року

США готові стати більш активними у процесі врегулювання ситуації на Донбасі

Порошенко повідомив про візит Тіллерсона до Києва в липні поточного року

США можуть вирішити питання поставок Україні оборонної зброї ще в межах цього бюджетного року

ОСТАННЄ

Надію Савченко закидали яйцями в Миколаєві

Іран і Катар домовилися разом вирішувати протиріччя ісламського світу

Сталін знову випередив Путіна в рейтингу "моральних авторитетів"

На заході Афганістану бойовики ІГ під час святкування Ураза байрам розстріляли мирних жителів

Папа Римський Франциск закликав молитися за мир в Україні

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА