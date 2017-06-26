Іран і Катар домовилися разом вирішувати протиріччя ісламського світу

Президент Ірану Хасан Рухані заявив еміру Катару Таміму бен Хамад Аль Тані, що Іран вважає неприйнятною блокаду Катару низкою арабських країн і готовий надавати йому підтримку.

"Блокада Катару є для нас неприйнятною. Повітряний, наземний і морський простір нашої країни завжди відкритий для Катару як братньої сусідньої держави", - цитує іранське інформагентство ІРНА заяву Х.Рухані, що відбулася під час телефонної розмови двох керівників.

Він підкреслив: "Тегеран стоїть на стороні народу і уряду Катару. Ми вважаємо, що в разі виникнення конфліктів між країнами регіону, тиск, погрози і санкції не є правильним способом для врегулювання розбіжностей".

Зі свого боку, як повідомив супутниковий телеканал "Аль-Маядін", катарський емір заявив, що готовий до співпраці з Тегераном для усунення регіональних протиріч.

Як повідомлялося, про блокаду Катару оголосили Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ і Бахрейн. Через Кувейт вони передали катарському керівництву список вимог, виконання яких дозволить їм зняти блокаду. Доха назвала їх неприйнятними. У той же час, Вашингтон, який раніше підтримав позицію оголошення блокади Катару п'яти арабськими країнами, висловився за налагодження діалогу між конфліктуючими сторонами.

На думку держсекретаря США Рекса Тіллерсона, який виступив із заявою, Катар не може виконати всі висунуті вимоги, однак за деякими пунктами можливий діалог. За його словами, продовження діалогу було б раціональним кроком, і США готові підтримувати посередницькі зусилля Кувейту.