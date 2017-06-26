Надію Савченко закидали яйцями в Миколаєві

Народного депутата України Надію Савченко (позафракційна) закидали яйцями під час спілкування з городянами, повідомляють місцеві ЗМІ.

Згідно з повідомленням видання "НикВести", які були присутні під час зустрічі з нардепом, представники "Правого сектора", "Національного корпусу" і партії "Свобода" звинуватили її в тому, що вона "працює на російську владу і ФСБ" і "веде переговори з терористами" і стали кидати в неї яйця. Після інциденту почалася бійка.

На місці події були присутні близько 20 співробітників патрульної поліції, крім того, після бійки прибула карета швидкої допомоги.

Крім того, по завершенні зустрічі з Н.Савченко, одне з яєць було кинуто в заступника керівника Миколаївської обласної партійної організації "Батьківщини" Олега Кравця, який намагався наздогнати Н.Савченко.