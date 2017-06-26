Події

08:01 26.06.2017

Надію Савченко закидали яйцями в Миколаєві

Народного депутата України Надію Савченко (позафракційна) закидали яйцями під час спілкування з городянами, повідомляють місцеві ЗМІ.

Згідно з повідомленням видання "НикВести", які були присутні під час зустрічі з нардепом, представники "Правого сектора", "Національного корпусу" і партії "Свобода" звинуватили її в тому, що вона "працює на російську владу і ФСБ" і "веде переговори з терористами" і стали кидати в неї яйця. Після інциденту почалася бійка.

На місці події були присутні близько 20 співробітників патрульної поліції, крім того, після бійки прибула карета швидкої допомоги.

Крім того, по завершенні зустрічі з Н.Савченко, одне з яєць було кинуто в заступника керівника Миколаївської обласної партійної організації "Батьківщини" Олега Кравця, який намагався наздогнати Н.Савченко.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Бойовики за добу 23 рази обстріляли позиції сил АТО, один військовослужбовець поранений

Ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС буде завершено в липні, документ вступить в силу з 1 вересня 2017 року

США готові стати більш активними у процесі врегулювання ситуації на Донбасі

Порошенко повідомив про візит Тіллерсона до Києва в липні поточного року

США можуть вирішити питання поставок Україні оборонної зброї ще в межах цього бюджетного року

ОСТАННЄ

Іран і Катар домовилися разом вирішувати протиріччя ісламського світу

Президент Колумбії підтвердив загибель шістьох людей під час аварії судна

Сталін знову випередив Путіна в рейтингу "моральних авторитетів"

На заході Афганістану бойовики ІГ під час святкування Ураза байрам розстріляли мирних жителів

Папа Римський Франциск закликав молитися за мир в Україні

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА