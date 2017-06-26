У Миколаєві від вогнепального поранення помер 14-річний підліток

У Миколаєві, в результаті необережного поводження з вогнепальною зброєю, помер 14-річний підліток, який вистрілив в себе з батьківської зброї, повідомляє канал "112.Украіна".

Підліток вистрілив собі мисливської дробом в живіт і руку, був госпіталізований і помер на операційному столі в місцевій лікарні.

У поліції повідомляють, що хлопчик вистрілив у себе з-за необачності. Батько загиблого запевняє, що син знайшов вдома сумку зі зброєю і вистрілив собі в живіт.

"Під час огляду домоволодіння правоохоронці виявили та вилучили фрагменти пижа і мисливського патрона, предмет, схожий на гранату РГД-5, запал, попередньо від гранати, 10 патронів з гумовими кулями, предмет, схожий на обріз рушниці, магазин від пістолета невідомої марки, які 42-річний домовласник зберігав незаконно, за що був затриманий в порядку ст.208 КПК України", - відзначили в поліції.

Зброю вилучено та направлено на експертизу.

За підсумками події, відкриті дві кримінальні виробництва щодо умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть, і незаконного поводження зі зброєю.