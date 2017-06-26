Події

08:51 26.06.2017

Сьогодні Оболонський райсуд Києва розпочне розгляд по суті справи Януковича

Оболонський районний суд Києва о 10:00 в понеділок, 26 червня, розпочне розгляд по суті справи колишнього президента України Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, - оголосив головуючий суддя Владислав Дев'ятко 16 червня.

"Підстав для повернення обвинувального акта не встановлено. Призначено судовий розгляд цього кримінального виробництва у відкритому судовому засіданні в приміщенні Оболонського райсуду по суті на 26 червня 2017 року на 10:00", - сказав В.Девятко.

Як повідомлялося, Оболонський райсуд Києва прийняв до розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням В.Януковича в державній зраді і призначив перше засідання на 26 червня. Згідно з порядком на сайті суду, В.Янукович викликаний на засідання, заплановані 26, 29 червня, 6, 12, 13 липня, 3, 10, 17, 23 і 31 серпня 2017 року.

В.Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (мова йде про пособника, як однієї з категорій співучасника злочину), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.

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