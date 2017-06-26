Порошенко сподівається, що парламент найближчим часом розгляне законопроект про пенсійну реформу

Президент України Петро Порошенко сподівається, що Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроект про пенсійну реформу.

"У нас є час, до кінця поточного року мають бути прийняті важливі реформи. Нині обговорюються конкретні тексти законопроектів, обговорюються урядом", - сказав П.Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, показаному ввечері в неділю.

Він нагадав, що законопроект про пенсійну реформу пройшов обговорення на засіданні Національної ради реформ. "Я задоволений тим, що абсолютну більшість моїх пропозицій уряд врахував і абсолютно новий законопроект передав до парламенту. Ми очікуємо, що парламент найближчим часом його розгляне", - сказав П.Порошенко.

Як повідомлялося, тексти законопроектів щодо пенсійної реформи були оприлюднені на сайті Верховної Ради 23 червня.

Кабінет Міністрів 22 червня вніс до ВР проекти законів про підвищення пенсій (№6614), внесення змін до Митного, Податкового, Бюджетного кодексів України з питань пенсійного забезпечення та підвищення пенсій (№№ 6615, 6616, 6617).

Урядовий проект пенсійної реформи передбачає підвищення мінімально необхідного для виходу на пенсію страхового стажу з 1 січня 2018 року з 15 до 25 років і подальше щорічне його підвищення на один рік. Також проект пенсійної реформи передбачає збільшення максимальної суми, з якої сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ) до 15 мінімальних заробітних плат (на сьогодні 48 тис. грн). Проект передбачає збільшення розміру ставки ЄСВ для підприємств зі шкідливими умовами праці до 37% за першим списком і до 29% за другим списком. Для інших роботодавців ставка ЄСВ у 22% збережеться.