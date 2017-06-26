Події

10:22 26.06.2017

Порошенко привітав мусульман України зі святом Ураза-Байрам

Президент України Петро Порошенко привітав мусульман України зі святом Ураза-Байрам.

"Вітаю вас із Ураза-Байрамом - святом, що знаменує закінчення посту у священний місяць Рамадан. Воно символізує відданість сімейним цінностям, чуйність до нужденних та знедолених, милосердя і примирення - ці незмінні чесноти згуртовують людей, зберігають мир та злагоду", - йдеться в привітанні глави держави.

Він побажав міцного здоров'я, гармонії та добробуту.

Свято Ураза-Байрам знаменує завершення посту у священний місяць Рамадан. Ураза-Байрам триває три дні після 30-денного посту. Це друге за значенням мусульманське свято після Курбан-Байраму.

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